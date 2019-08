© Copyright : AFP

Kiosque360. Une récession de l’économie américaine pointe à l’horizon, selon plusieurs économistes américains. Donald Trump, qui prépare activement sa réélection, a d’ores et déjà obtenu la baisse des taux directeurs de la Fed.

La Réserve fédérale américaine (Fed) est tombée dans le piège de Donald Trump, estime Le Monde dans un article publié sur son site internet le 20 août. Le quotidien français, qui s’intéresse au risque de récession de l’économie américaine, revient en effet sur la rencontre annuelle des banques centrales mondiales qui débutera jeudi 22 août à Jackson Hole, dans les Rocheuses du Wyoming (USA). Pour le journal, cette réunion ne sera pas une partie de plaisir pour les différents gouverneurs de Banques centrales qui y prendront part, puisque les taux d’intérêt se trouvent dans une spirale négative, et chacun craint une récession.

«La Fed est prise au piège», soutient Raghuram Rajan, ancien gouverneur de la banque centrale de l’Inde (2013-2016), cité par lemonde.fr, qui explique que l’institution présidée par Jerome Powell est coincée par son mandat et par Donald Trump, qui ne cesse d’exiger des baisses de taux. «Il y a une croyance répandue selon laquelle les Banques centrales peuvent faire plus pour augmenter la croissance. Elles ont fait ce qu’elles pouvaient, et il y a très peu de marge de manœuvre. Avec des taux d’intérêt si bas depuis longtemps, l’efficacité d’une baisse des taux a considérablement diminué», fait remarquer l’ancien gouverneur de la Banque centrale de l’Inde. La tâche s’avère très compliquée, d’autant que le ralentissement en question est provoqué non par le resserrement monétaire de la Fed en 2018, mais par les guerres commerciales menées par Donald Trump, analyse Le Monde.

Notons que, selon un sondage publié dimanche dernier par la National Association for Business Economists (NABE), près des trois quarts des économistes américains s'attendent à une récession d'ici 2021. Sur les 226 experts interrogés, 38% pronostiquent une entrée de la première économie mondiale en récession en 2020, 34% en 2021 et 14% plus tard. Toutefois, ils ne sont que 2% à prédire le début de la récession en 2019, contre 10% lors du précédent sondage réalisé en février. Rappelons que, pour la première fois depuis 2008, la Réserve fédérale américaine (FED) a décidé, lors de la cinquième réunion du Comité fédéral d’open market (FOMC) de l’année, d’abaisser les taux d’intérêt directeurs d’un quart de point de pourcentage. Une décision jugée confuse et risquée par Le Monde. Soulignons que cette baisse des taux vise à soutenir l’activité économique des Etats-Unis et à tenter de prolonger la plus longue période de croissance de leur histoire contemporaine.