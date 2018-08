© Copyright : DR

Kiosque360. Le président américain Donald Trump a récemment annoncé une batterie de mesures visant à redonner vie aux centrales à charbon des Etats-Unis. Le nouveau plan met l’accent sur l'amélioration de l'efficacité des centrales à charbon et met aussi en place une nouvelle règle de gestion.

Donald Trump redonne vie aux centrales à charbon aux Etats-Unis. C’est ce que souligne le quotidien français Le Figaro dans une publication du 21 août sur son site internet.



En effet, le président américain a dévoilé mardi son plan de relance des centrales à charbon. Il s’agit de mesures qui annulent et remplacent le plan «Clean power» mis en place par le précédent président des Etats-Unis, Barack Obama, qui faisait la part belle aux énergies renouvelables.



Il faut dire que Donald Trump, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, n’a jamais caché son intention de «mettre fin à la guerre contre le charbon». Selon Le Figaro, le nouveau plan met l’accent sur l'amélioration de l'efficacité des centrales à charbon et met aussi en place une nouvelle règle de gestion, appelée «Affordable clean energy rule» (règle de l'énergie propre et bon marché).



Dans les détails, les États auront la latitude de fixer leurs limites et leurs objectifs en termes de production de gaz polluants ou à effet de serre. Et Trump rassure quant à la pollution que devrait engendrer ce choix. «Les émissions de dioxyde de carbone vont continuer à baisser avec notre plan, mais de façon légale et dans le respect de chaque État», soutient l’administration Trump. Le quotidien rappelle notamment que les États qui concentrent les centrales à charbon, plutôt situées au cœur du pays, ont largement apporté leurs suffrages à Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle.



On apprend aussi que cette décision de Donald Trump devrait sauver 27.700 emplois de mineurs, voire jusqu'à 100.000 employés directs et indirects du secteur. Toutefois, force est de préciser que la consommation de charbon a enregistré une forte baisse ces dernières années, essentiellement concurrencée par le gaz de schiste.



Soulignons que cette décision représente une première étape dans le processus de démantèlement des décisions sur l’énergie prises par l’administration Obama. Le Figaro renchérit d’ailleurs en faisant remarquer que la batterie de mesures présentée ce mardi par Donald Trump constitue une étape importante de la reprise en main par l'administration Trump de l'Agence de protection de l'environnement, ainsi que de toute la politique environnementale mise en place par la précédente administration.