Errachidia: un concours d’entrepreneuriat signé Palmeraie Industries & Services

Lors de la signature de la convention entre Palmeraie Industries & Services et la Faculté des sciences et techniques d’Errachidia

© Copyright : DR

Palmeraie Industries & Services, à travers son pôle mines et carrières «Palmines», vient de conclure un partenariat avec la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia pour le lancement de la première édition de son programme dédié à l’entreprenariat des jeunes labellisé «Spin-off by PIS».

Le concours, destiné aux étudiants en master et doctorat géologie de la Faculté, sera placé sous le thème «L’innovation au service de la géologie». Cette convention s’inscrit dans le cadre des actions RSE du groupe qui a placé le soutien et le renforcement de l’entreprenariat des jeunes au cœur de ses préoccupations et de ses engagements. Entrepreneuriat féminin: les financements arrivent «Le programme «Spin-off by PIS» a pour ambition d’encourager les jeunes étudiants, porteurs de projets innovants, à affiner leurs aptitudes entrepreneuriales en développant leurs idées autour d’une thématique spécifique en relation avec les métiers du groupe», souligne Palmeraie Industries & Services dans un communiqué.

Le programme, poursuit la même source, a vocation à être étendu à d’autres partenaires externes et à d’autres filiales du groupe.

Cette première édition, dont les inscriptions sont ouvertes depuis le 28 mars, est dotée de trois prix qui seront décernés aux trois projets les plus innovants sélectionnés par le Jury de la compétition. Le groupe Palmeraie Industries & Services s’engage à mettre à la disposition de jeunes entrepreneurs une équipe d’experts pour accompagner le ou les porteurs de projets dans le développement de leurs idées. La présentation des projets, la sélection des trois projets gagnants et la remise des prix aura lieu le 20 juin 2019 au sein de la Faculté des sciences et techniques d’Errachidia.

Par Ayoub Khattabi