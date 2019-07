© Copyright : DR

Le nouveau service dématérialisé du traitement de la demande d’agrément des équipements télécoms sera opérationnel via la plateforme PortNet à partir du 29 juillet prochain.

Fruit d’un partenariat entre Portnet, l’Agence de développement du digital (ADD) et l’Agence nationale des ports (ANP), ce processus de dématérialisation sera opéré par le biais de PortNet, guichet national des procédures du commerce extérieur.

La plateforme d’agrément sera disponible 24H/7J et mise en place par l’ANRT et la société Portnet S.A. à cet effet.

La nouvelle solution vise à dématérialiser, de bout en bout, le processus d’agrément et d’importation des équipements télécoms et à permettre aux acteurs concernés d’anticiper le processus d’importation. Une fois la demande est introduite, l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) est systématiquement saisie dans le cas où l’équipement nécessite son avis préalable et entame son traitement.

S’agissant des équipements déjà agréés ou dispensés de l’agrément de l’ANRT, le système en informe lors de la saisie des données. Une base de données des équipements agréés ou dispensés d’agrément y est disponible et mise à jour automatiquement, soulignent l'ANRT et PorNet S.A. dans un communiqué conjoint.