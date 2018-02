© Copyright : DR

Kiosque360. La création de cette agence nationale répond à un besoin urgent. La nouvelle structure aura plusieurs prérogatives et sera l’unique interlocuteur des entreprises publiques et collectivités territoriales.

Le projet de création de l’agence nationale des équipements publics est bien avancé, rapporte le quotidien Les Inspirations Eco dans sa livraison du 8 février. Le journal indique que le projet de loi portant sur la création de cette nouvelle agence est prêt depuis novembre 2017. Il faut savoir que cette nouvelle structure aura plusieurs prérogatives et sera l’unique interlocuteur des entreprises publiques et collectivités territoriales.

L’adoption de ce nouvel outil de gouvernance intervient au moment où l’action de l’Etat en matière d’infrastructures et d’ouvrages publics connaît un essor sans précédent, fait remarquer le quotidien. Il faut noter que la nouvelle agence devra coordonner l’octroi des avances dans les marchés conclus et veiller au respect des articles spécifiques relatifs à la protection de l’environnement et à la gestion des déchets de chantier.

On note aussi que les modes de règlement des litiges pouvant survenir lors de l’exécution des travaux seront aussi prioritaires, afin de ne pas affecter les délais d’exécution des projets par le recours à la voie judiciaire.

Le journal rappelle que les investissements dans les infrastructures et équipements publics ont atteint 166 milliards de dirhams au cours de la période 2012-2016, alors que le bilan de plus de 5 ans d’application de la règle de la préférence nationale, en vigueur depuis 2012, reste globalement encourageant avec le seuil de 20% adopté pour l’ensemble des marchés de l’Etat.