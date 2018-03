© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs facteurs entravent encore l’envol de l’entrepreneuriat féminin au Maroc. Selon une étude de la BERD, 83% des femmes entrepreneurs exerceraient dans le secteur informel.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc évoque les difficultés liées au développement de l’entrepreneuriat féminin au Maroc. Ainsi, on apprend que, sur 27% de femmes actives, seules 10% ont choisi cette voie. La BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement), qui a effectué une étude pour identifier les segments de marché des femmes du Maroc, étudier les stratégies possibles et lancer un modèle opérationnel, évalue le potentiel à terme à 41%. Soulignons que l’étude menée par la BERD touche 809 entrepreneurs, dont 51% de femmes. Cette étude pointe du doigt les divers verrous, notamment financiers, qui nuisent à l'esprit d'entreprise de la femme marocaine.

On note ainsi que 230.000 entreprises dirigées par des femmes ne sont pas bancarisées. Aujourd’hui, 83% des femmes entrepreneurs exercent dans des secteurs informels, ce qui représente un potentiel bancaire énorme. D’ailleurs, le besoin de financement est estimé, à terme, à 862 millions d’euros. Selon la BERD, répondre aux besoins financiers professionnels et familiaux de ces femmes augmenterait de 26% les revenus bancaires au Maroc.

L’enquête montre aussi que la probabilité de défaut des femmes entrepreneurs est inférieure de 3,5% à celle des hommes. Sur les motivations, on apprend que 72% des femmes ont franchi le pas par choix, alors que 52% des femmes exerçant dans l’informel déclarent entreprendre par nécessité, souligne Aujourd’hui Le Maroc. L’étude fait aussi remarquer que la sous-représentativité de ces femmes dans les pôles stratégiques limite leur contribution à la sphère socio-économique. Aujourd’hui, à peine 4% des femmes dirigeantes sont à la tête des 100 grandes entreprises et seules 8% d'entre elles font partie des différents conseils d’administration. On note aussi d’autres facteurs qui limitent l’envol de l’entrepreneuriat féminin au Maroc. En effet, l’étude met en exergue le manque de confiance à l’égard des femmes, ou encore la difficulté à accepter une femme comme supérieure hiérarchique.