Kiosque360. Dans la dernière livraison de son enquête de conjoncture, le Haut commissariat au plan (HCP) souligne la bonne performance des secteurs marchands non financiers et du commerce de gros. Les détails.

Dans son enquête de conjoncture au titre du 3ème trimestre 2017, le HCP dresse un bilan positif de l’activité des secteurs des services marchands non financiers et du commerce de gros, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 27 décembre. Selon les appréciations des patrons, le taux d’utilisation des capacités de présentation des services marchands non financiers se serait établi à 80% entre juin et septembre 2017.

L’activité de ce secteur aurait enregistré une augmentation, de l’avis de 71% des chefs d’entreprise. Cette évolution est attribuée à la hausse des activités des télécommunications et des transports aériens. Pour ce qui est de l’emploi, 69% des chefs d’entreprise considèrent qu’il est en stagnation. Quant aux prévisions du secteur pour le 4ème trimestre, le HCP attend une augmentation de l’activité globale pour 34% des patrons et une diminution pour 11% d’entre eux. Ces anticipations sont attribuables à l’évolution de l’activité des transports aériens et de l’entreposage et services auxiliaires des transports. S’agissant de l’emploi, 60% des chefs d’entreprise escomptent une stabilité de la demande, quand 72% prévoient une stagnation des effectifs employés.

Concernant le marché de gros, les ventes sur le marché local, au 3ème trimestre 2017, ont enregistré une augmentation parmi 34% des grossistes et une baisse pour 24% d’entre eux. Le HCP ajoute que cette évolution est due essentiellement à l’augmentation des ventes dans le commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac. Par ailleurs, l’emploi est stable pour 80% des chefs d’entreprise de ce secteur.