© Copyright : DR

Le français Vinci vient de remporter un contrat de 284 millions d’euros pour la réalisation d’une station de transfert d’énergie par pompage près d'Agadir.

Vinci Construction, filiale du groupe et mandataire d’un consortium comprenant également l’entreprise d’électromécanique Andritz Hydro, s’est vu attribuer ce projet qui consiste à stocker l’énergie sous forme hydraulique.

Dans un communiqué diffusé sur son site, le groupe Vinci rappelle que le projet s’inscrit dans le cadre du plan de développement et d’intégration des énergies renouvelables au Maroc. «Il comprend les études d’exécution, la réalisation du génie civil, la fourniture de matériel et des équipements de transfert, le montage, les essais et la mise en service de la station», est-il détaillé.

Concrètement, Vinci Construction devrait s’occuper des travaux de génie civil réalisés, notamment le terrassement de deux bassins, le creusement de l’usine de production installée à flanc de colline et enterrée, l’installation de la conduite de transfert sur 3 km, dont 1 km enterré. «L’accès aux installations pour le chantier et pour l’opération future du site nécessite par ailleurs la création de nouvelles routes et la réhabilitation de plusieurs autres», ajoute l’entreprise.

Quand à Andritz Hydro, il se chargera de l’équipement électromécanique, comprenant entre autres deux turbines de 175 MW et l’installation d’un poste à haute tension.

Le projet devrait être réalisé en quatre années, avec une livraison prévue début 2022.