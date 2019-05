© Copyright : DR

Le cabinet britannique vient de publier son indice d'attractivité des marchés des énergies renouvelables.

Le Maroc a conservé sa place en tête du classement des pays d’Afrique et de la région MENA dans la dernière édition de l’indice Renewable energy country attractiveness index (RECAI), publiée par le cabinet britannique Ernest and Young. Le royaume se situe au 13ème rang à l’échelle internationale, parmi les 40 pays ayant beaucoup investi dans le développement de ressources énergétiques propres.



En Afrique, le Maroc fait mieux que l’Egypte (14ème), le Kenya (37ème). Dans la région MENA, la Jordanie est classée 31e. À l'échelle mondiale, la Chine, les Etats-Unis se maintiennent respectivement à la première et deuxième position, suivies de la France, l'Inde, l'Australie, l'Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni.

Le RECAI base son indice sur la stabilité économique et politique, le climat des investissements, les politiques menées en matière d'énergies renouvelables et le potentiel technologique (ressources naturelles, maturité des technologies, projets en cours et prévisions, etc.)