© Copyright : DR

Kiosque360. Le royaume se développe rapidement en matière d'énergie solaire et compte parmi les tous premiers pays au monde à développer des projets d’installation de concentrated solar power.

Le Maroc est bien avancé en matière d'industrialisation de l’énergie solaire. Il figure en effet, dans ce domaine, dans le top trois mondial. Sur les 100 projets qui existent de par le monde, 5 sont ainsi développés au Maroc. Le royaume est le troisième pays au monde à disposer d’installations CSP (concentrated solar power) et CSH (concentrated solar heat) pour usage industriel et tertiaire, affirme d'ailleurs L’économiste dans son édition du jour.

Le quotidien économique analyse avec précision les pourtours de cette industrie dont les avantages sont nombreux. Le solaire à concentration permet le stockage et l’utilisation d'énergie sous différentes formes: électrique, chaleur, froid, vapeur… Il s’agit d’un atout non négligeable lorsque l'on sait que l’industrie s'accapare à elle seule 27% de la consommation nationale en énergie. L'agroalimentaire, la chimie, les produits minéraux non métalliques, le textile et le caoutchouc/plastique ne sont pas en reste.

Le journal assure que l'installation de CSP fournit de l’énergie fiable et sûre, sans émanation de carbone. De plus, elle est proposée à un prix compétitif par rapport à l'énergie traditionnelle. À cela s’ajoutent des atouts comme la sécurité énergétique, la réduction d’émissions de CO2 et la dépendance aux énergies fossiles. Sans oublier les avantages socio-économiques en matière de création d'emplois, d’innovation…

Selon L’Economiste, les industriels marocains prennent de plus en plus conscience de l’intérêt à long terme de cette technologie, en dépit de son coût élevé. Dix projets parmi les plus prometteurs ont été sélectionnés par le programme d'appui de la Banque mondiale. Ils bénéficieront d’un appui financier (jusqu'à 1 million de dirhams) et technique pour développer des projets en CSP et CSH.