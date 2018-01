© Copyright : Dr

Depuis 2009, le Maroc a adopté une stratégie énergétique basée sur le développement des énergies renouvelables et la consolidation de l'intégration régionale avec les pays arabes, européens et d'Afrique subsaharienne, a indiqué, samedi à Abu Dhabi, le ministre de l'énergie Aziz Rebbah.

Cette stratégie a été arrimée à une feuille de route regroupant une série d'objectifs et de plans d'action ventilés sur le court, moyen et long terme de même qu'elle a été accompagnée par des réformes d'ordre législatif, organisationnel et institutionnel, a ajouté le ministre à l'ouverture de la 8e réunion de l'assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Les efforts du Maroc ont ainsi porté sur l'accélération de la transition énergétique (décembre 2015) en visant une part de l’énergie renouvelable à 42% d’ici 2020 et à 52% à l'horizon de 2030, ce qui a nécessité une capacité de production supplémentaire de l'ordre de 11 gigawatts moyennant les énergies propres pour un investissement global d'environ 30 milliards de dollars, a poursuivi Aziz Rebbah.

Les programmes et projets de l'énergie renouvelable suscitent un intérêt croissant auprès des investisseurs locaux et étrangers, a affirmé le ministre, notant que le Maroc a réussi à drainer des investissements de taille dans ce secteur, à l'image de l'unité industrielle de fabrication de pales pour éoliennes terrestres, mise en place par le groupe allemand "Siemens" pour 100 millions euros.

Aziz Rebbah a, en outre, indiqué que le Maroc a mis au point une vision stratégique visant l'efficacité énergétique, en vue de réaliser des économies en termes de consommation énergétique d'environ 20% à l'horizon 2030, soulignant que cette stratégie vise essentiellement les secteurs les plus gourmands, en l'occurrence le transport, l'industrie, l’agriculture et l'éclairage public.

En marge de la réunion de l'IRENA, Aziz Rebbah a eu plusieurs entrevues avec des ministres d'énergie et de responsables de plusieurs organisations internationales. Le responsable marocain s'est ainsi entretenu avec le vice-président des îles Comores, Djaffar Ahmed Said Hassani, le secrétaire d'Etat allemand en charge de l'Economie et de l'énergie Rainer Baake, le ministre bahreini des Affaires de l'électricité et de l'eau, Abdulhussain bin Ali Mirza, et le ministre jordanien de l'Energie et des ressources minières, Saleh Ali Kharabcha.

M. Rebbah a eu également des entretiens avec le directeur général des énergies renouvelables en Chine, Liang Zheping, le secrétaire exécutif de la commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (ESCWA), Mohamed Ali Al-Hakim, le secrétaire général de l'"Energy Charter", Urban Rusnak, et le secrétaire général du Parlement du climat, Sergio Missana.

Pour l'essentiel, ces rencontres ont porté sur les opportunités de coopération bilatérale dans le secteur des énergies renouvelables et le renforcement des partenariats internationaux qui s'imposent désormais comme une nécessité impérieuse au vu de l'ampleur des défis liés aux changements climatiques et à la transition énergétique à l'échelle mondiale.