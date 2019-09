© Copyright : Dr

Kiosque360. Fort repli des importations d’énergie électrique à fin juin. Une véritable prouesse sachant que les pics de croissance de la consommation d’énergie se produisent durant les vacances d’été.

Il y a de quoi se réjouir en observant les tendances du secteur de l’énergie au cours du second trimestre de l’année. Dans son édition du jour, Les Inspirations Eco constate que la production nationale en électricité a maintenu sa croissance consolidée au cours de second trimestre. Elle s’est même renforcée de 25,1% à fin juin et fait donc mieux que les 6% réalisés en 2018.

Le journal relève que cette performance provient de la progression de la production privée de plus de 49% ainsi que de celle de la production des projets développés dans le cadre de la loi 13-09, de 64,3%. Le quotidien précise qu’il s’agit de projets de production d’électricité à partir de sources renouvelables comme les éoliennes et les centrales solaires qui sont développées par des acteurs engagés pour la réalisation des objectifs stratégiques du Maroc. Ceux-ci visent à porter la part des énergies renouvelables à 42% dans le mix énergétique du pays en 2020 et à 52% en 2030.



Les Inspirations Eco affirme également la croissance de l’énergie nette appelée de 5,3% à fin juin. En face, le recours aux importations d’énergie électrique s’est fortement réduit (92% à fin juin). La consommation d’électricité s’est, de son côté, bien comportée, comme le relate le journal, avec une hausse de 2,4% au second trimestre après 4 trimestres d’évolution négative. Elle est portée par les ventes de l’énergie de moyenne tension (+11%), aux distributeurs (4,2%) et de l’énergie basse tension (6,4%).