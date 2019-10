© Copyright : DR

La production de l'énergie électrique au niveau national s'est raffermie de 23,2% à fin août 2019, après +5,4% durant la même période un an auparavant,

Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration, cette évolution, qui recouvre une hausse de 27,9% au 1er trimestre 2019, de 22,5% au T2 et de 18,2% lors des deux premiers mois du T3, est à lier au bon comportement de la production privée (+43,2%, après +5,8% à fin août 2018), et dans une moindre mesure à celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 (+87,4%), atténué par le recul de la production de l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) de 22%.

Dans sa note de conjoncture d'octobre, la DEPF indique que bénéficiant de cette progression, le volume de l'énergie importée s'est replié de 88,5% au terme des huit premiers mois de cette année, portant sa part du total de l'énergie nette appelée à 1,3% après une moyenne de 16,2% sur les cinq dernières années.

La même source note que le volume de l'énergie exportée a augmenté de 781,3%, en consolidation d'une hausse de 27,1% un an plus tôt. Ainsi, l'énergie nette appelée a progressé de 4,6% à fin août, après une diminution de 0,2% il y a une année.

La consommation de l'énergie électrique s'est, quant à elle, renforcée de 1,3% au terme des huit premiers mois de 2019, après un recul de 3,4% un an plus tôt, tirant profit d'une reprise de 2,4% au T2 qui s'est confirmée par une augmentation de 2,8% lors des deux premiers mois du T3. Cette progression tient à l'accroissement des ventes de l'énergie de moyenne tension de 14,3%, de celles adressées aux distributeurs (2,1%) et de celles de basse tension (6,3%).