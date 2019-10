© Copyright : dr

Kiosque360. La population en âge d’activité s’accroît de presque 400.000 personnes par an, alors que seules 47% d'entre elles accèdent au marché du travail.

La population en âge d’activité s’accroît de presque 400.000 personnes annuellement, alors qu'à peine 47% de cette population accède au marché du travail. A propos de ce marché, le Haut commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a indiqué, lors de la présentation du rapport national 2019 sur la population et le développement au Maroc, que «le taux d’activité et d’emploi est en baisse». C’est pourquoi il appelle à une «participation plus grande de la femme, notamment dans l’économie», rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans sa livraison du 31 octobre.

Parmi cette population en âge d’activité, le chômage des diplômés est important. Le taux a atteint 18% et a tendance à s'étendre sur la durée. Plus précisément, 51,03% des individus vivent une longue période de chômage (plus de 12 mois). Ils sont suivis de ceux qui ont un diplôme secondaire, soit 42,65%, alors que 86,7% des individus qui n’ont aucun diplôme ont une durée de chômage plus courte (moins de six mois).

Dans l’ensemble, la population en âge d’activité dans la population totale est passée de 49,9% en 1981 à 62,4% en 2014. Si le taux de chômage a augmenté, celui de la croissance démographique a reculé. Seulement, au bout d’environ une trentaine d’années, l’accroissement de la population marocaine a connu un important déclin (de 2,6% pendant la décennie 1980 à seulement 1,25% actuellement) grâce à d’importantes améliorations des soins médicaux, aussi bien préventifs que curatifs, et des conditions de vie. L’accélération de cette transition démographique est renforcée par une urbanisation qui ne cesse d’augmenter avec un taux passant de 29,1% en 1960 à 62,4% en 2018.

De plus, depuis la période 2005-2010, l’évolution du rapport de dépendance affiche une stabilité autour de 60%. Autrement dit, une personne active prend en charge moins d’une personne inactive. Ce décalage positif diminuera d’abord, pour amorcer une remontée à partir de 2035-2040, jusqu’à atteindre 70 personnes inactives à la charge de 100 personnes actives à l’horizon de 2050.