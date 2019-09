© Copyright : DR

Kiosque360. Une récente étude de Diorh-Mercer révèle que c'est dans le secteur pharmaceutique que les salaires sont les plus élevés.

La question taraude les esprits des jeunes diplômés, mais aussi des employés déjà en poste: quels secteurs paient mieux ses salariés? La réponse, c’est une étude du cabinet Diorh-Mercer, dont se fait écho l’Economiste dans son édition du lundi 30 septembre, qui l’apporte.



Dans le podium des meilleurs employeurs figurent les secteurs des biens de consommation, les high tech et le secteur pharmaceutique. Ce dernier est élu meilleur employeur sur la base de cette étude, à la fois pour les patrons, les cadres et les employés opérationnels. Ces trois secteurs accordent ainsi des salaires jusqu’à 28% supérieurs à la médiane du marché de l’emploi.

Comme le rappelle le journal, ce classement est établi sur la base d’une enquête couvrant 176 entreprises, employant près de 40.000 personnes et opérant dans 14 secteurs. La même enquête montre que ce sont les managers et les cadres qui sont les plus choyés dans les secteurs du top 3. L’explication: les compétences sont rares et les entreprises sont obligées de miser gros pour attirer les meilleurs.



Au niveau des métiers, l’Economiste rapporte que l’étude montre que les postes de «sales & marketing» et «IT» sont les plus rénumérateurs, et plus particulièrement pour les cadres et les managers. Chez les non-cadres, la publication rapporte que ce sont les métiers de l’ingénierie, de la logistique et de la finance qui rémunèrent le mieux.



Pour ce qui est des salaires, la comparaison entre 2018 et 2019 révèle que ceux-ci ont augmenté en moyenne, et la tendance n’est pas prête de s’estomper, dans la mesure où toutes les conditions sont propices au niveau macro-économique: croissance positive, fort investissement public, inflation faible, rareté des compétences… Cependant, force est de constater que tous n’en profitent pas de la même manière. En effet, ce sont surtout les non-cadres qui ont profité de la hausse des salaires l’année dernière, suivis par les dirigeants et les managers.