Le taux de chômage est en baisse au deuxième trimestre 2019, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le journal indique ainsi que ce taux est passé de 9,1% à 8,5% au niveau national et que le nombre total de chômeurs a atteint 1.103.000 personnes au 2ème trimestre de l’année dernière, contre 1.026.000 au 2ème trimestre 2019. Cela représente un repli de 77.000 personnes.

Soulignons que, dans le milieu urbain, les statistiques du HCP (Haut Commissariat au Plan) montrent que le taux a chuté sensiblement, passant de 13,7% à 12,4%, alors qu’en milieu rural, ce taux est en hausse de 3 à 3,3%. Il faut savoir que, par catégorie, la baisse du chômage concerne les personnes ayant un diplôme, les adultes âgés de 25 à 34 ans et les jeunes âgés de 15 à 24 ans.

Aujourd’hui Le Maroc fait aussi remarquer que les personnes âgées de 45 ans et les femmes rurales sont les plus touchées par le chômage. Notons que les taux les plus élevés ont été comptabilisés parmi les femmes, soit 11,3% contre 7,5% parmi les hommes. On apprend aussi que 60,6% des chômeurs sont à la recherche de leur première insertion. 54% sont des hommes et 73,6% sont des femmes, indique le quotidien, ajoutant que 70,2% des personnes concernées sont à la recherche d’un emploi depuis une année ou plus.

Soulignons que 22,9% des chômeurs se sont retrouvés en situation de chômage en raison d’un licenciement ou suite à l’arrêt de l’activité de l’établissement employeur. Par ailleurs, 6,5% d’entre eux sont découragés par la recherche active d’un emploi. En ce qui concerne les profils, environ 92% sont des citadins, à 60% masculins, à 54% jeunes âgés de 15 à 29 ans et à 83% diplômés. Selon le HCP, le taux de sous-emploi est passé de 9,6% à 9% au niveau national, de 8,7 à 7,8% en milieu urbain et de 10,6% à 10,5% en milieu rural.