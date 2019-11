© Copyright : DR

La préférence des étudiants et lauréats des grandes écoles françaises va à plusieurs entreprises publiques et privées au Maroc. Mais ils émettent leurs conditions aussi bien pour les intégrer que pour revenir dans leur pays natal. Les détails.

Selon la deuxième enquête du genre menée par Careers in Morocco, les étudiants et lauréats des grandes écoles souhaiteraient intégrer de grandes entreprises publiques et privées, une fois de retour au Maroc, mais aussi des multinationales installées dans le royaume.

Dans le top 25 dressé par ce nouveau classement pour l’année 2019, on retrouve RAM, le Groupe OCP, le Groupe Al Mada, McKinsey Maroc, Attijariwafa Bank, le Groupe Akwa, Boston Consulting Group, Lafarge Holcim Maroc, Orange, Procter & Gamble, Maroc Telecom, Total Maroc, mais aussi le groupe Banque Populaire du Maroc, Vivo Energy, le Groupe CDG, Microsoft, le groupe Managem, Masen, Centrale Danone, Inwi, BMCE, le groupe Holmarcom, Nestlé, le groupe BMCI et le groupe Crédit Agricole du Maroc.

Dans sa globalité, ce nouveau classement diffère peu du précédent. Par métiers, la préférence des étudiants et des lauréats sondés va à la stratégie et au conseil (34%), au marketing (31%), à la finance (24%) et aux les nouvelles technologies et innovations (11%).

Toutefois, les personnes interrogées mettent des conditions: 49% n’envisagent pas de rentrer au Maroc avant leur naturalisation. Et ils sont plus gourmands côté prétentions salariales: 39% d'entre eux escomptent des salaires de l'ordre de plus de 40.000 dirhams net par mois, soit une augmentation de 10.000 dirhams par rapport au précédent classement.

Cette nouvelle étude se base sur des données glanées auprès de 1.000 étudiants et lauréats des filiales commerciales et d’ingénierie des meilleures grandes écoles de France: Polytechnique Paris, Centrale Paris, Mines, Ponts et chaussées, Arts et Métiers, Télécom ParisTech, CentraleSupélec, Insa Lyon, mais ausi les écoles de commerce, telles HEC, l'ESSEC, l'ESCP, pour ne citer que ces celles-là.