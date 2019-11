© Copyright : DR

Les candidatures à la présidence de la CGEM se suivent mais ne se ressemblent pas. Un troisième binôme vient d’être constitué, composé de Khalid Benjelloun et de Abdelkrim Mehdi, respectivement candidats aux postes de président et de vice-président, apprend Le360 de source sûre.

La bataille s’annonce serrée pour la présidence de la CGEM, dont le scrutin est prévu pour le 22 janvier 2020. Après le binôme Hakim Abdelmoumen-Youssef Mouhyi, puis celui de Chakib Alj-Mehdi Tazi, c’est au tour de Khalid Benjelloun-Abdelkrim Mehdi d’annoncer son intention de briguer les fauteuils de président et de vice-président du patronat. Pour l’heure, aucune candidature n’a été déposée officiellement auprès des instances de la confédération patronale (le dernier délai de rigueur étant fixé au 13 décembre).

Khalid Benjelloun est propriétaire gérant de CTC, une PME spécialisée dans le conseil en textile & habillement (au nom de laquelle Salaheddine Mezouar s’était présenté aux élections de mai 2018, en sa qualité d’administrateur). Celui que l’on appelle «Monsieur PME» a été le vice-président de la défunte fédération des PME (celle-ci était affiliée à la CGEM alors présidée par Moulay Hafid Elalamy).

Il a été aussi le vice-président de la CGEM (sous le mandat de Salaheddine Mezouar), en charge des relations internationales, avant de se voir confier le dossier de l’entrepreneuriat. Il est également le président du Conseil d’affaires marocco-saoudien et de la Commission «Économie sociale et solidaire» du Groupe d’impulsion économique (GIE) Maroc-Sénégal.



Pour sa part, Abdelkrim Mehdi est membre du groupe CGEM à la chambre des conseillers et a été le président de la CGEM Oriental pendant deux mandats. Diplômé de l’Iscae, il a occupé plusieurs fonctions dédiées au conseil et à l’accompagnement des entreprises et des investisseurs en tant que manager d’audit chez Mazars, et en tant que directeur Ingénierie financière à la BMCI. Actuellement, Abdelkrim Mehdi, qui n’est autre que le mari de Mbarka Bouaida (l’ancienne ministre déléguée aux Affaires étrangères et actuelle présidente de la Région Guelmim-Oued Noun) est gestionnaire d’un fonds d’investissement. Il est aussi administrateur actif dans 3 PME opérant dans les secteurs des NTIC, de la chimie-parachimie et de l’agro-industrie.