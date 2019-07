© Copyright : DR

Kiosque360: ODM s’agrandit. Il vient de se porter acquéreur de son 10e centre hospitalier. Le groupe poursuit son développement en s’alliant avec les principaux centres mondiaux de soins.

En matière de santé, les investissement sont assez lourds. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) a misé la bagatelle de 500 millions de dirhams pour se constituer un réseau conséquent d’établissements hospitaliers. Le journal assure d’ailleurs qu’ODM vient de se porter acquéreur de la Clinique Badr de Casablanca pour totaliser 10 unités. Ceci étant, le quotidien relève «qu’il n’y a aucune mesure incitative pour ce secteur qui n’est même pas traité équitablement sur le plan économique». La même source assure qu’ODM a réussi à attirer des investissements étrangers. Le groupe s’est récemment allié avec le Centre Léon Bérard à Lyon, un des plus importants pôles de cancérologie d’Europe, qui lui permet l’accès à des consultations de deuxième avis et même des prises en charge prioritaires pour les patients qui le souhaitent. Selon L’Economiste, des discussion seraient en cours avec d’autres groupes au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

L’internationalisation est aussi un objectif pour ODM. Le groupe aurait, comme l’affirme le journal, des projets en cours en Afrique subsaharienne. Le marché égyptien l’intéresse aussi, mais pas les autres pays arabes où «la configuration différente».

Le groupe ODM prend de l’ampleur avec ses 10 cliniques, ses 400 collaborateurs, ses 55 médecins dédiés et plus de 100 autres médecins partenaires. Pas moins de 60.000 patients ont été servis dans les centres ODM en 2018.