Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, va présider, ce mercredi 3 janvier, une nouvelle réunion sur les Centres régionaux d'investissement (CRI) en vue de faire de cet instrument un levier de développement économique, conformément aux instructions du roi Mohammed VI.

La commission interministérielle à laquelle participeront notamment le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, et le ministre de l'Économie et des finances, Mohamed Boussaid, s'était déjà réunie une première fois le 18 décembre dernier. Rappelons que l'Intérieur est le département de tutelle des CRI.

«Le gouvernement veut accélérer l'élaboration et la mise en œuvre du projet de réforme des Centres régionaux d’investissement, un chantier destiné à doper l'économie de l'ensemble des douze régions du pays, mais qui tarde à voir le jour depuis 5 ans», a indiqué à Le360 une source proche de ce dossier.

Cette deuxième rencontre dédiée aux CRI verra aussi la participation du président de la Cour des comptes, Driss Jettou, auteur d'un rapport très critique sur ces établissements.

Ce projet est sorti des tiroirs de l'Exécutif sur instructions du roi Mohammed VI. Récemment, le souverain a pointé du doigt les failles des CRI, dénonçant les obstacles et les dysfonctionnements qui entravent le fonctionnement de ces centres dont la mission, rappelons-le, est d'encourager l'investissement et les entreprises, notamment les petites et moyennes structures.