Kiosque360. L’efficacité énergétique est toujours en quête d’une stratégie nationale, cinq ans après les états généraux de l’efficacité énergétique organisés à Marrakech. Pourquoi tant de retard? Explications.

Érigée en priorité nationale, l’efficacité énergétique est toujours en manque de stratégie nationale, déplore Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour. Depuis 2009, ça tâtonn et, pourtant, la loi 47-09, qui l’a instituée le 29 septembre 2011, l’a implicitement prévue, fait remarquer le quotidien, ajoutant que l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique (AMEE) a organisé, il y a cinq ans déjà, les états généraux de l’efficacité énergétique à Marrakech.

Rappelons que cette rencontre avait permis d'esquisser un premier jet de projet de stratégie nationale. Sauf que, jusqu'à présent, rien ne filtre. Pour Les Inspirations Eco, ce statu quo est bien préjudiciable au deuxième pilier de la stratégie énergétique nationale.

Le journal souligne ainsi que, si cette absence de vision perdure, c’est toute l’efficacité énergétique qui court un risque majeur quant à sa survie. Et il va sans dire que cela constitue un frein aux ambitions écologiques du Maroc en ce qui concerne, notamment, la réduction de la facture énergétique de 20% à l’horizon 2030, soit un montant estimé à 140 milliards de dirhams. Toutefois, note le journal, le rapport de la Cour des comptes sur le sujet indique que rien n’est encore perdu.

Ce document pointe également du doigt plusieurs imperfections qu’il y a lieu de corriger avant son entrée en vigueur. Au rang de ces imperfections, on apprend que le projet n’avait pas prévu de procédures permettant de faciliter aux gestionnaires et aux évaluateurs le calcul des économies d’énergie relevées par les parties prenantes. De même, le projet n’aurait pas prévu de dispositif permettant le traitement des éléments d’incertitudes et des effets multiplicateurs futurs, sur le marché, de certaines mesures d’économie d’énergie qui ne relèvent pas systématiquement de l’intervention publique.