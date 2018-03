© Copyright : Le360

Kiosque360. Les smartphones sont devenus, au fil des ans, un véritable facteur de croissance des ventes sur Internet. Le Maroc n’échappe pas à cette tendance mondiale.

S’il y a un produit qui peut complètement révolutionner le e-commerce, c'est bien le smartphone. Et les dernières statistiques disponibles le prouvent bien.

Dans son édition du lundi 19 mars, L’Economiste confirme que cette gamme de téléphones connaît un grand succès auprès des consommateurs. Se basant sur une étude de Jumia publiée à l’occasion de la journée nationale des consommateurs, la publication indique que 42% des Marocains, aujourd’hui, accèdent à Internet via des smartphones. Ces derniers s’accaparent, selon la même source, 70% du taux de pénétration d’Internet dans le royaume. D’ailleurs, 92% des connexions à Internet se font via mobile. Citant cette étude, L’Economiste souligne que l’entrée sur le marché de smartphones de marques chinoises, dont les prix sont plus accessibles, a contribué au renforcement de la part de marché des téléphones dits intelligents et, partant, de la contribution du mobile dans la généralisation de l’accès à Internet.

Cette tendance n’est pas près de s’inverser puisque l’on constate actuellement, sur le marché, une forte tendance baissière des prix en raison de la rude concurrence à laquelle se livrent les différents fabricants. D’ailleurs, le prix moyen des smartphones connaît une forte baisse. Il est passé, selon l’étude citée par la publication, de 1.900 dirhams en 2014 à 1.200 dirhams en 2017, sachant que d’autres efforts sont déployés aujourd’hui pour démocratiser encore plus le recours à ces téléphones intelligents.