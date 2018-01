© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, le comité régional de suivi de Drâa-Tafilalet vient d’annoncer, pour l'année 2018, 270 projets d’un montant de près de 773,53 millions de dirhams. Les détails.

De nombreux chantiers vont, en 2018, «sortir de terre» dans la région de Drâa-Tafilalet, révèle le comité régional de suivi du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural. En effet, pas moins de 270 projets d’un montant de près de 773,53 millions de dirhams ont été annoncés dans le cadre de ce plan, indique Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 18 janvier.

Le quotidien précise que 65% de ces projets concernent la construction de routes dans la région, quand 17% porteront sur le secteur éducatif, 8% sur le secteur de l’alimentation en eau potable, 7% sur le domaine de la santé et enfin, en bas de la liste et à hauteur de 3%, sur l’électrification. L’objectif de cet important programme, comme a tenu à le mettre en avant Mohamed Benribag, le wali de la région de Drâa-Tafilalet et gouverneur de la province d’Errachidia, est d’améliorer les conditions de vie des populations des zones rurales et de montagne, dont les besoins en infrastructures de base et en équipements sociaux de proximité restent importants.

Concernant l’état d’avancement des projets en 2017, le wali de la région assure que «les grands efforts» de l’an passé ont permis d’atteindre un taux d’engagement des crédits de 74%. Mohamed Benribag appelle néanmoins à «se retrousser les manches» pour parachever les études des projets et réduire l’écart entre la validation de ces études et le lancement des travaux, souligne Aujourd’hui le Maroc.