© Copyright : dr

Une superficie globale de l’ordre de 13.475 hectares du domaine privé de l’État a été mobilisée en 2017 en faveur de 345 projets, approuvés dans le cadre de la gestion déconcentrée, devant drainer un investissement de plus 11 milliards de dirhams et créer quelque 12.548 emplois.

Selon la synthèse du rapport sur la mobilisation du domaine privé de l’Etat au profit de l’investissement, 63% des projets sont concentrés au niveau des régions de Dakhla-Oued Eddahab et de Laâyoune-Sakia El Hamra et intéressent trois secteurs d’activité à savoir l’énergie, le tourisme et le sport.

Il ressort également de ce rapport que 57% de l’investissement concernent les secteurs de l’industrie, de l’habitat et du tourisme et que 52% de l’emploi sont portés par l’activité industrielle et du tourisme.

Au cours de 2017, relève la même source, quelque 178 ha ont été mobilisés en faveur de neuf projets du Holding Al Omrane pour un investissement projeté de 662 millions de dirhams.

Au titre de ce même exercice, 71 conventions ont été signées dans le cadre du partenariat agricole public-privé portant sur une superficie de 4.106 ha, un investissement projeté de 692,8 millions de dirhams et la création à terme de 1.741 emplois.

D’après le rapport, 63% des projets sont concentrés au niveau des régions de Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, et Béni Mellal-Khénifra pour une superficie de l’ordre de 3.120 ha.

La répartition par secteur au titre de l’année 2017 fait ressortir que trois filières concentrent 93% de la superficie globale mobilisée. Il s’agit de l’arboriculture fruitière, de l’élevage et de l’agriculture maraîchère.

De 2004 à ce jour, une superficie totale de l’ordre de 107.120 ha a été mobilisée pour appuyer 892 projets agricoles, rappelle la même source, notant que le montant prévisionnel des investissements projetés s’élève à près de 20,57 milliards de dirhams et le nombre d’emplois escomptés à 55.296 postes.