Saâd Bendidi (second à partir de la droite) aux côtés des actionnaires du groupe Akdital.

© Copyright : DR

Akdital Holding, opérateur de santé privé, vient d’annoncer l’entrée dans son capital de Mediterrania Capital Partners (MCP), via une augmentation de capital. La finalisation de cette opération est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises.

A l’issue de la réalisation de l’opération, MCP détiendra 20% du capital social d’Akdital Holding. «Ce partenariat avec MCP permettra au groupe Akdital de renforcer sa position d’opérateur marocain de premier rang dans le secteur de la santé, et d’exploiter davantage son fort potentiel de croissance en poursuivant l’ouverture de nouveaux établissements de santé dans plusieurs villes du royaume, avec pour objectif de doubler sa capacité d’hospitalisation dans les deux années à venir», explique le docteur Rochdi Talib, président-directeur général d’Akdital Holding.

Le groupe Akdital compte à ce jour cinq établissements de santé multidisciplinaires et spécialisés: la clinique Jerrada Oasis, la clinique Ain Borja, le Centre international d’oncologie Casablanca, la clinique Longchamps, et l’hôpital privé Casablanca Ain Sbaâ. Ces établissements offrent une capacité d’hospitalisation de 550 lits et emploient directement près de 1.200 personnes.

L’arrivée de MCP dans le tour de table d’Akdital s’inscrit dans un contexte où le Maroc fait face à une insuffisance manifeste dans ses infrastructures de santé. En effet, le pays ne dispose que de près de 33.000 lits hospitaliers (dont près de 70% dans le secteur public) soit un ratio de 0,9 lit pour 1000 habitants, contre 6.4 lits et 2,1 lits respectivement en France et en Tunisie

Le développement d’opérateurs privés constitue par conséquent un enjeu essentiel pour améliorer l’accès de la population aux services de santé.

Présente au Maroc depuis 2008, MCP est une structure régionale de capital investissement, dirigée par Saâd Bendidi et Hatim Ben Ahmed. Cette nouvelle transaction est la cinquième prise de participation du fonds MC III après TGCC (Maroc), Cairo Scan (Egypte), Groupe Cofina (Côte d’Ivoire) et Aziza (Tunisie).

Akdital Holding a été accompagnée par Innova Santé, cabinet spécialisé dans le secteur de la santé, la banque d’affaires BMCE Capital Conseil, le cabinet Omnipact ainsi que le Centre d’Etudes, de gestion et d’organisation (Cegor) en tant que conseillers financiers.