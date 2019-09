© Copyright : DR

La départ de Omar Faraj de la direction générale des impôts relevant du ministère des Finances a été acté. Mustapha Aman est désormais le nouveau directeur, par intérim, de la DGI,

Omar Faraj a quitté vendredi 13 septembre son poste de directeur général de la DGI. Poste qu’il occupait depuis 2015. Il aurait refusé une prolongation de son mandat, faisant valoir ses droits à la retraire, selon les sources de Le360.

Et c’est Mustapha Aman qui assure la direction de la DGI par intérim.

Directeur du contrôle fiscal et ancien directeur général des impôts à Tanger puis à Casablanca, Aman a intégré la DGI en 1981. Il est diplômé de l’ISCAE (Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises) et est considéré comme un «chevronné de la fiscalité».