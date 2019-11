© Copyright : DR

Kiosque360. Le renforcement des relations entre le Maroc et la Communauté autonome de Valence, ainsi que la place de la communauté marocaine, ont été au centre des réunions tenues à Valence par l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, et les principaux responsables de la région.

Lors de ces différents entretiens, un exposé détaillé des principales réalisations et avancées du Maroc durant ces 20 dernières années, tant au niveau politique, économique que social, et ce sous le leadership du roi Mohammed VI, a été présentée par Mme Benyaich, qui a sensibilisé les responsables espagnols à la nécessité d’œuvrer conjointement pour promouvoir le vivre ensemble et, à ce titre, combattre les stéréotypes et les discours de rejet.

La réunion avec le président de la Generalitat de Valence, Ximo Puig, a été l’occasion d’aborder les moyens à même de renforcer la coopération avec la 3ème plus importante communauté autonome d’Espagne, où résident plus de 120.000 ressortissants marocains.

Loin des stéréotypes tant craints, indique Libération dans sa livraison de lundi 25 novembre, Ximo Puig a, pour sa part, indiqué que la communauté marocaine résidant dans cette région contribue grandement à sa prospérité. Au demeurant, entre cette communauté et le royaume, les échanges commerciaux annuels s'évaluent à 1 milliard d’euros.

Puig a mis en exergue l’ambition et la volonté de son gouvernement d’avancer conjointement avec le Maroc, qu’il considère comme un pays prioritaire, pour l’internationalisation du tissu entrepreneurial valencien, au regard de ses potentialités en tant que hub d’investissement et porte d’entrée pour l’Afrique.

Puig compte d'ailleurs effectuer, prochainement, une visite au Maroc, la première du genre. Il sera accompagné d’une importante délégation d’hommes d’affaires.