Les travaux de la nouvelle gare routière de Tanger sont achevés à raison de 98%. Voici la date de son inauguration et les prestations qu'elle offrira à ses usagers.

Les travaux de la nouvelle gare routière de Tanger sont achevés à rison de 98%, apprend Le360 auprès de la société qui supervise le projet.

L’asphaltage des quais des autocars et du parking est d'ores et déjà achevé. Il reste à équiper les bureaux et les autres dépendances de cet édifice, qui s’étend sur 4,6 hectares et qui a nécessité un investissement global de 53 millions de dirhams.

Selon les mêmes sources, l’ouverture de cette gare aura lieu début octobre prochain.

Ce projet fait partie intégrante du programme "Grand Tanger" lancé par le roi Mohammed VI en 2014.

La nouvelle gare routière comptera 50 quais pour les autocars, des parkings pour les taxis et les usagers, des espaces d’attente et d’accueil, ainsi que plusieurs services administratifs.