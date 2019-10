Diapo. Rwanda: voici pourquoi Mara X et Mara Z sont les premiers smartphones «Made in Africa»

Le Rwanda vient de présenter les deux premiers modèles de smartphones Mara X et Mara Z considérés comme les premiers vrais téléphones «Made in Africa». Contrairement à des modèles avec des composants importés et montés dans de nombreux pays du continent, le Rwanda a accompli un pas de plus.

Par Moussa Diop