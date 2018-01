next

Le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani a présidé, ce mercredi 10 janvier à Rabat, une réunion de la Commission inter-ministérielle chargée des investissements. Le bilan.

La commission inter-ministérielle chargée des investissements a validé mercredi 10 janvier 48 projets d'investissements de plus de 32 milliards de dirhams, des chantiers à réaliser à court et moyen terme.

La commission, créée par le dahir royal du 18 février 2009, s'est réunie autour du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, du ministre de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, du ministre de la Culture, de la communication et chargé par intérim de l'Education nationale, du ministre de l'Emploi, Mohamed Yatim, du ministre délégué aux Affaires générales, Lahcen Daoudi et de la Secrétaire d'Etat à la Pêche maritime, Mbarka Bouaida.

42 accords et protocoles ont été adoptés pour des projets qui devraient créer quelque 6.190 emplois directs et plus de 13.900 indirects.

Le secteur de l'Industrie occupe la première place avec des investissements de l'ordre de 18,97 milliards de dirhams, soit 59% du total des investissements projetés, suivi du secteur du dessalement d'eau de mer avec des investissements de 3,46 milliards (11%) et les secteurs du transport et des infrastructures avec 10% des investissements prévus, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Les investissements nationaux représentent la majeure partie des projets soumis à la Commission avec un total de 27,53 milliards de dirhams (85%), ajoute le communiqué, relevant que ces investissements concernent les grands projets prévus dans les secteurs de l'industrie, du commerce, du transport et des infrastructures.

S'agissant de la répartition territoriale desdits projets, la même source explique que la région de Laâyoune-Sakia Hamra attire plus de la moitié des investissements prévus avec milliards de dirhams, suivie par la région de Casablanca-Settat pour un montant de 5,1 milliards (16%) et la région de Rabat-Salé-Kénitra (4,6 milliards).