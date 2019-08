Le ministre de l'Agriculture, Aziz Akhannouch, accompagné de plusieurs ministres, a inauguré jeudi la 12e édition du festival du raisin de Oued Cherrat, une commune relevant de la province de Benslimane.

Ce festival est organisé en partenariat avec l'association Rouad que dirige le député du PPS Saïd Zaidi, fils de feu Ahmed Zaidi, ancien dirigeant à l'USFP.

La filière viticole, principale source de revenus pour 5.000 familles de producteurs, crée chaque année près de 6 millions de journées de travail.

Dans cette région, quelque 43.106 hectares de vigne sont cultivées, et la campagne agricole de 2017-2018 a connu une hausse de 24% de sa production globale de raisin.

En plus de Aziz Akhannouch, l'inauguration de ce festival a eu lieu en présence du Secrétaire Général du Gouvernement, Mohamed Hajoui, du ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri, du ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, et du gouverneur de Benslimane, Samir Yazidi.

Cet événement traduit les efforts déployés depuis le lancement du Plan Maroc Vert pour la promotion de la filière viticole dans la province de Benslimane.

Au niveau national, la superficie des vignes, pour la campagne agricole 2017-2018 est de l’ordre de 43.106 hectares, dont 36.178 hectares de vignoble de table et 6.928 hectares de vignoble de cuve, représentant respectivement 84% et 16 % de la superficie totale cultivée.

La vigne de table est principalement localisée dans les régions de Casablanca-Settat (41%); Marrakech-Safi (24%); Rabat-Salé-Kenitra (11%), Fès-Meknès (10%) ; et l’Oriental (7%).

La production totale moyenne en raisins est de l’ordre de 357.000 tonnes par an (soit la moyenne des cinq dernières campagnes).

Au titre de la campagne 2017-2018, la production globale en raisin était de 427.138 tonnes contre 342.690 tonnes pendant la campagne précédente, soit une augmentation de la production de l’ordre de 24%.