Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a présidé mercredi 13 novembre à Dakhla, la cérémonie d’ouverture de la première édition du forum des entreprises aquacoles. Les moments forts.

Un total de 214 projets de coquillages et d'algues sera mis en œuvre dans la région de Dakhla-Oued Eddahab entre 2019 et 2024 pour une production prévisionnelle de 78.000 T, a indiqué mercredi à Dakhla la directrice de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA), Majida Maarouf.

Dans son intervention intitulée "L’aquaculture marine nationale: Potentiel et perspectives de développement" lors du 1er Forum des entreprises aquacoles, Mme Maarouf a souligné que ces projets aquacoles vont créer 2.500 postes d’emploi dans les prochaines quatre années.

Dans ce cadre, elle a fait savoir que Dakhla-Oued Eddahab recèle un véritable potentiel aquacole, dans la mesure où 256 projets sélectionnés dans le cadre des appels à manifestation d’intérêt lancés au niveau national, 214 projets ont été retenus dans la région. Ces projets se sont organisés en 100 groupements de cinq personnes porteurs de 75 projets de coquillage et 25 projets d’algues, a-t-elle ajouté. A ce propos, la directrice de l'ANDA a relevé que parmi ces projets, 100 seront réalisés par 507 jeunes entrepreneurs de Dakhla, faisant ainsi de ce secteur un vrai levier d’intégration et de développement local et permettant la création de l’emploi pour la jeunesse.

Dans ce contexte, elle a appelé les investisseurs déjà installés à soutenir ces jeunes entrepreneurs et les encadrer en aval, concernant le traitement, le conditionnement et la commercialisation des produits aquacoles.

Ces jeunes entrepreneurs vont bénéficier d’une formation sur les aspects techniques de l’aquaculture et les aspects transversaux en termes de sécurité et de gestion, en plus d’un appui auprès des autorités locales en matière d'installation et de suivi de la performance des fermes.

Par ailleurs, Mme Maarouf a fait savoir que ces projets aquacoles, respectueux de l’environnement, sont de nature à augmenter la résilience et à atténuer les changements climatiques.

Pour sa part, le wali de la région, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar a indiqué que la région riche en atouts naturels est un corridor d’activités économiques entre l’Afrique subsaharienne, l’Europe et le Nord du Royaume. En effet, Dakhla-Oued Eddahab constitue désormais une plateforme privilégiée pour l’économie et entrepreneuriat à l’échelle nationale, notamment la filière de la pêche et ses activités dérivées et de transformation, a-t-il relevé. Dans ce cadre, le plan aquacole dans cette région s’inscrit en cohérence avec les grandes orientations des autres plans de développement pour garantir la convergence nécessaire à la réussite de la dynamique socio-économique locale, a souligné M. Benomar.

La zone concernée par le plan aquacole est située entre le Nord de la baie de Dakhla et le Sud de Cintra sur une distance de 225 km, qui permettra grâce à son potentiel, d’abriter un nombre important de projets, dont un quota important dédié aux jeunes de la région, dans le cadre d’une production cible avoisinant les 115.000 T, issues de 870 unités de production projetées, a-t-il poursuivi.

Dans une déclaration à la MAP, M. Nadou Cadic, conseiller au sein de la délégation à la mer et au littoral du ministère français de la transition écologique et solidaire, a souligné que la baie de Dakhla regorge un potentiel aquacole très important, appelant ainsi les citoyens et les pouvoirs publics à accorder une intention particulière à ce "joyau commun" qui est la mère.

"Le potentiel des aquacultures ne pourra se développer que si la qualité des eaux marines et continentales sera préservée", a fait remarquer M. Cadic qui est également un expert aquacole européen.

Organisé par l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA), ce forum a pour objectif de favoriser l’échange d’expériences et le partage d’informations et de technologies ainsi que le retour d’expériences sur le développement d’une aquaculture durable et les diverses approches adoptées pour faire face et atténuer les challenges liés au changement climatique.

Initié sous le thème "L’aquaculture marine, un levier de développement de l’économie bleue", cette première édition du forum des entreprises aquacoles a été marquée par la participation de plus de 300 acteurs dans l’activité aquacole ayant débattu de la place de l’aquaculture au cœur de l’économie bleue et du rôle du secteur dans l’atténuation des changements climatiques.

Des rencontres B to B entre investisseurs aquacoles, fournisseurs d’intrants et équipementiers sont également organisées en marge de ce forum pour donner l’occasion aux investisseurs de créer des passerelles d’échanges en perspectives de partenariats fructueux dans l’avenir.

Au cours de ce forum, plusieurs thèmes ont été débattus portant notamment sur "L'importance du secteur des aquacultures durable, nouveau moteur de l’économie bleue", "La cohabitations entre l’aquaculture et les autres activités économiques, zoom sur l’aquatourisme", "la diversification des activités de l’aquaculture par le tourisme", "Les solutions technologiques écologiques pour le développement d’une aquaculture durable" et "Les techniques et produits innovants destinés à un élevage ostréicole durable".

La région de Dakhla Oued Eddahab présente une importante dynamique de développement du secteur aquacole, la plaçant parmi les principaux sites au niveau national tant en terme de volume que de diversité des produits, devenant ainsi une destination privilégiée pour les investisseurs nationaux comme internationaux.