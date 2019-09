© Copyright : DR

Les timbres fiscaux électroniques sont désormais disponibles chez les partenaires de la Direction générale des impôts (DGI).

Dans le cadre de l’amélioration de la procédure de vente des timbres fiscaux électroniques, la DGI vient de lancer un nouveau service permettant aux clients des banques et des prestataires de paiement partenaires de la DGI de commander et payer ces timbres directement sur les canaux de paiement sans passer via le site web de la DGI.

Les citoyens peuvent désormais acheter le timbre électronique en s’adressant directement aux agences et réseaux physiques des partenaires de l’administration fiscale qui disposent de ce service ou en utilisant les canaux digitaux de ces partenaires (e-banking, m-banking, m-paiement), indique la DGI dans un communiqué.