© Copyright : DR

L’opérateur digital global était, cette année encore, le partenaire digital de la 8ème édition de l’événement Devoxx Morocco porté par les développeurs, pour les développeurs.

Cette rencontre d’envergure, qui s’est tenue à Agadir du 12 au 14 novembre, est la plus grande manifestation dédiée aux développeurs en Afrique et dans la région MENA. L’événement a réuni plus de 2.000 participants issus de 50 nationalités et plus de 200 entreprises et start-ups. Des champions internationaux du codage et de la programmation étaient également au rendez-vous.

Cette année, avec l’apport d'Inwi, le Devoxx Morocco a été marqué par la tenue de pas moins de 200 conférences, ateliers et keynotes autour de divers sujets (Cloud, Big Data, DevOps, Mobile, IoT, AI, Blockchain, etc…). L’occasion pour les participants de se pencher sur les enjeux de la révolution numérique à travers le rôle primordial que jouent les développeurs dans le domaine du digital.

« Inwi s’est engagé, depuis plusieurs années pour l’éclosion d’un écosystème digital performant et innovant dans notre pays. Pour cela, nous avons initié et accompagné plusieurs programmes de soutien aux entrepreneurs dans plusieurs domaines comme l’éducation, le gaming, ou encore les Civic-Techs. Nous nous engageons ainsi sur toute la chaîne de valeur en accompagnant les porteurs de projets dans toutes les étapes de leurs développements, de l’idée à la création de leur entreprise, puis au développement de cette dernière. », explique Rida Chahoud, manager open innovation chez Inwi.



A travers ce partenariat exclusif avec Devoxx, inwi démontre une nouvelle fois, toute la teneur de son engagement dans l’accompagnement de la transformation digitale au Maroc à travers le soutien à des initiatives qui permettent d’accélérer le processus d’éclosion d’un écosystème digital compétitif.