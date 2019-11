Dette. Tout ce qu’on sait sur la nouvelle sortie du Trésor à l’international

Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration

On en sait un peu plus sur la sortie plus qu’imminente du Trésor marocain sur le marché international de la dette. A la tête d’une délégation marocaine, l’argentier du royaume, poursuit sa tournée auprès des investisseurs internationaux.

L’agence britannique de notation Fitch vient d’attribuer une note «BBB-» à l’emprunt international du Trésor, soit le même rating accordé récemment à la dette libellée en devises du Maroc par plusieurs agences internationales de notation. Toutefois, souligne Fitch dans un communiqué, «l’attribution d’une note finale est subordonnée à la réception de documents finaux conformes aux informations déjà reçues». Abdellatif Jouahri: la sortie du Trésor sur le marché international reste d’actualité Une délégation marocaine, présidée par le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, entame ces jours-ci un road show auprès des investisseurs internationaux. Pour l’heure, le montant de l’emprunt n’a pas encore été définitivement arrêté, mais l’on s’attend à ce que celui-ci tourne autour d’un milliard de dollars. S’agissant de la devise de l’emprunt, la nouvelle note de Fitch étant adossée à des Eurobonds, tout porte à croire que la future sortie du Trésor se fera en euros.

Par Ayoub Khattabi