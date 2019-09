© Copyright : DR

Dans un communiqué, l’ONEE confirme avoir détecté une opération de fraude, survenue le 28 août dernier, touchant les factures de plusieurs prestataires de service de la Direction régionale distribution de Casablanca.

L’affaire avait été révélée par certains médias électroniques. «Dès la découverte de ce détournement et sur instructions du directeur général, une commission interne d’enquête a été immédiatement mise en place et une plainte déposée auprès du procureur général du Roi près la cour d’appel de Casablanca», souligne l'Office national de l’électricité et de l’eau potable dans un communiqué.

Les premières vérifications, poursuit la même source, ont mis au jour le détournement, depuis près de quatre ans, de paiements sur des comptes autres que ceux des prestataires.

Le communiqué de l’Office public ne donne aucune indication sur les montants dérobés qui, selon certains médias, auraient atteint l'astronomique somme de 200 millions de dirhams.

«Une ancienne fonctionnaire de l’ONEE serait derrière cette affaire. Aujourd’hui morte, elle serait derrière le transfert d’importantes sommes d’argent du compte bancaire de l’Office vers un compte qu’elle aurait créé», rapporte la version électronique du magazine hebdomadaire Challenge.