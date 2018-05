© Copyright : DR

Kiosque360. Les commerçants chinois de Derb Omar n’ont pas le moral. En effet, leur business est mis à mal par les produits turcs qui déferlent sur le marché. Face à cette concurrence exacerbée, certains commencent à opérer un changement de stratégie.

Les commerçants chinois de Derb Omar broient du noir depuis un certain temps. C’est ce que nous apprend l’hebdomadaire La Vie Eco dans sa publication en kiosque ce vendredi 25 mai.

Selon le journal, le «Made in China» n’a plus tellement la cote, contrairement au début des années 2000. La raison de cette situation? Les produits turcs qui inondent le marché local, notamment sur le créneau de l’habillement et autres accessoires comme les châles et les foulards, écrit La Vie Eco. Une grande majorité de clients a désormais jeté son dévolu sur les produits turcs qui, selon eux, sont de meilleure qualité.

Dos au mur, les commerçants chinois s’organisent pour changer la donne. Le journal explique ainsi que les commerçants anciennement spécialisés dans le prêt-à-porter commencent à en réduire le volume pour miser sur d’autres articles comme le linge de maison et les couvertures… De même, ceux qui étaient spécialisés dans la vaisselle ou les articles en plastique ont changé leurs références. Le journal ajoute que la majeure partie d’entre eux s’est orientée vers la vente en gros.

Mais cette déferlante de produits turcs affecte également les commerçants marocains, notamment ceux qui opèrent dans les tissus d’habillement. La Vie Eco explique aussi qu’un grand nombre de commerçants chinois, face à la concurrence turque, ont ouvert des bureaux afin de faire du business en Afrique subsaharienne à partir du Maroc. «Ils démarchent les clients, prennent les commandes qui sont traitées en Chine et s’occupent de leur transfert vers les pays subsahariens», croit savoir l’hebdomadaire.