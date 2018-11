© Copyright : DR

Kiosque360. Alors que les performances des administrations publiques n’ont jamais autant été sous les feux des projecteurs, elles devraient toutefois faire avec une contrainte de taille: le nombre important de départs à la retraite prévu durant les prochaines années.

Une bonne gestion des ressources humaines fait partie des conditions essentielles pour rendre l’administration plus efficace. Pourtant, les pouvoirs publics doivent aujourd’hui tenir compte d’un détail qui peut entraver tous les efforts menés dans ce domaine.

Dans son édition paraissant lundi 19 novembre, l’Economiste fait un zoom sur les craintes de l'Executif face aux départs à la retraite des fonctionnaires. La situation est d'autant plus problématique que les secteurs les plus touchés sont considérés comme prioritaires, à savoir la Santé et de l’Education.

Selon le journal, 11% de l’effectif de l’Education nationale partira à la retraite d’ici 2021. Ce sont en moyenne prés de 9000 personnes qui seront concernées chaque année. De plus, ce sont près de 2000 enseignants chercheurs que les universités marocaines perdront sur les quatre prochaines années.

Cette situation pousse les pouvoirs publics à miser sur la reconversion des fonctionnaires et enseignants de lycées titulaires d'un doctorat pour combler le déficit. Pour rappel, «sur les cinq dernières années, le nombre d’enseignants n’a augmenté que de 18% tandis que celui des étudiants a grimpé de 71%», souligne l’Economiste.

Le journal note d’ailleurs que les autres départements ministériels devraient également être touchés par cette vague de départs à la retraite, dont celui de la Santé, qui devrait perdre 9,27% de ses effectifs d’ici 2021, au moment où les Finances n'en perdront que 7,45%.

Au total, 49.845 personnes devraient quitter l’administration publique, sans compter bien entendu les départs anticipés, notamment ceux des personnes ayant déjà atteint les 30 ans de services. Et c'est ce genre de départ à la retraite qui devrait plomber des secteurs comme l’enseignement mais qui n’ont pas été pris en compte lors de l’élaboration de la réforme des régimes de retraite.