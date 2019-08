© Copyright : Dr

Kiosque360. La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) passe à la vitesse supérieure en matière de dématérialisation de ses procédures. La caisse a en effet récemment signé plusieurs conventions et protocoles d’accord visant à renforcer sa stratégie de dématérialisation.

La CNSS fait de la dématérialisation son cheval de bataille. Dans ce cadre, la caisse amorce une accélération de la cadence avec la signature récente de plusieurs conventions et protocoles d’accord avec les banques participatives (Al Akhdar Bank, Umnia Bank et Al Yousr Bank). Selon Les Inspirations Eco, qui s’intéresse au sujet dans son édition en kiosque actuellement, ces protocoles et conventions interviennent dans la perspective de la mise en œuvre de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement des cotisations sociales. Il s’agit surtout, pour la CNSS, d’améliorer la qualité de ses services rendus aux clients. Les Inspirations Eco fait d’ailleurs savoir que la caisse devrait poursuivre sur cette même lancée avec d’autres partenariats en septembre prochain avec, notamment, Bank Assafa et Bti Bank.

Rappelons que, depuis plusieurs années, des conventions de partenariat ont été signées avec la majorité des banques conventionnelles marocaines en vue de dématérialiser la gestion des encaissements de cotisations et de décaissements de prestations. Le quotidien précise que tous ces efforts participent au renforcement de la stratégie de dématérialisation de la caisse. Il s’agit d’une stratégie lancée en 2003 et qui a permis à la CNSS de dématérialiser plusieurs procédures. Depuis, la caisse a lancé plusieurs e-services pour faciliter la vie à ses affiliés et assurés. Il s’agit, entre autres, de «Damancom».

Selon Les Inspirations Eco, le nombre des salariés télédéclarés est de 2,95 millions en 2018 et la masse salariale télédéclarée représente 98% de la masse salariale totale. Force est de noter aussi que 96% des salariés sont déclarés via Damancom. En ce qui concerne le télépaiement, on apprend que le nombre d’affiliés de la caisse, dans ce segment, s’est élevé à 86.563 contre 62.040 en 2017, soit une hausse de 40% en l’espace d’une année. Outre tous ces e-services, le quotidien indique aussi que l’obtention de l’attestation de déclaration de salaire se fait en ligne depuis janvier 2019.