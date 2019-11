© Copyright : DR

Kiosque360. La survie des entreprises dépend du degré de respect des délais de paiement. Or, ce sont aujourd’hui plus de 400 milliards de DH de factures inter-entreprises dont le paiement a dépassé les délais légaux.

Les retards de paiements ne sont plus la panacée des établissements publics. Dans son édition de ce mardi 12 novembre, la publication Les Inspirations Eco rapporte que les factures inter-entreprises, dont le paiement dépasse les délais légaux, totalisent 400 milliards de DH, soitl’équivalent de la moitié des crédits bancaires, ou encore 40% du PIB.

Face à cette situation, les établissements publics font figure de bons élèves avec les 20 milliards de DH qu’ils doivent aux entreprises du privé. D’autant plus, comme le rappelle le quotidien, que l’Etat vient de donner le tempo en publiant la liste détaillée des délais de paiement des 192 entreprises publiques. Des entreprises qui investissent pas moins de 70 milliards de DH par an.

«Un acte de transparence et un engagement des Finances» qui a mis en place une cellule dédiée aux délais de paiement au sein du ministère. La publication des données se fera à un rythme mensuel, et ce, dès février 2020. Le quotidien estime que le privé devrait s’inspirer de l’Etat en mettant en place des outils pour réduire l’ampleur des délais de paiement. Il conseille au patronat d’instaurer un taux moratoire pour les entreprises qui ne paient pas à temps, et de les priver de l'accès aux marchés publics.

Les Inspirations Eco évoque également le factoring inversé via la banque qui règle la facture des fournisseurs contre le paiement d’une redevance par l’entreprise. L’introduction d’amendes est également abordée.

Dans le même sens, il faut de la sensibilisation envers les entreprises dans les 12 régions du pays, pour insuffler de la confiance et une certaine responsabilisation. La contribution de l’Observatoire des délais de paiement ne sera d'ailleurs pas de trop.