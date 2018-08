© Copyright : DR

Kiosque360. Le secteur s’enlise dans le gouffre des délais de paiement. Les grands promoteurs immobiliers, par exemple, règlent leurs fournisseurs en moyenne à 314 jours.

Le secteur de la promotion immobilière tient le mauvais rôle dans la dégradation des délais de paiement, indique L’Economiste dans sa livraison de ce mercredi 15 août, expliquant que les grands promoteurs règlent leurs fournisseurs en moyenne à 314 jours. Il s’agit d’ailleurs de l’un des rares secteurs dans lequel les délais de paiement continuent de se dégrader, poursuit le quotidien.



Notons que le solde commercial pour les grands opérateurs du secteur est à -197 jours de chiffres d’affaires et -140 jours pour les PME. Cela signifie qu’ils se font de la trésorerie sur le dos de leurs fournisseurs, indique le journal. En ce qui concerne les TPE du secteur, on note que le solde est positif de 12 jours. Dans l’hôtellerie et la restauration, la situation est un peu plus clémente. Selon le quotidien, les gains de trésorerie pour les grandes entreprises s’élèvent à 50 jours de chiffres d’affaires et à 22 jours pour les PME, et à jour pour les TPE.



Rappelons que les délais de paiement sont réglementés à 60 jours, pouvant aller jusqu’à 90 jours contractuellement. Sauf que très peu d’entreprises observent cette disposition de la loi. L’Economiste met en garde contre cette pratique très répandue et ajoute que la tension sur la trésorerie provoquée par l’allongement des délais de paiement constitue un accélérateur de défaillance.