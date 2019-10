© Copyright : DR

Figure emblématique du paysage industriel marocain, Ali Bennis, président des laboratoires Laprophan depuis 2011, est décédé samedi 12 octobre à la clinique internationale de Marrakech des suites d’un AVC.

Fils de feu Abderrahim Bennis, fondateur de Laprophan en 1949, Ali Bennis a contribué à bâtir une entreprise moderne, ouverte sur l’international et résolument tournée vers l’avenir. Il était un dirigeant profondément attaché aux valeurs de l’entreprise et pour qui l’engagement auprès des collaborateurs et des clients étaient des priorités absolues.

Ali Bennis a contribué à faire de Laprophan un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique. Il a joué un rôle clé dans la création de l’Association Marocaine de l'Industrie Pharmaceutique (AMIP).



Outre sa carrière de dirigeant, le défunt laisse l’héritage d’un homme engagé pour son pays. Il a mené dans ce cadre de nombreuses missions diplomatiques, à des postes divers: consul honoraire de Monaco à Sainte-Lucie, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ou encore conseiller auprès de la délégation permanente des Îles Salomon à l’Unesco.