Le décès de la petite Hiba à Sidi Allal Bahraoui, suite à l’explosion d’un téléphone portable en charge a rouvert le débat sur les dangers liés à l’usage de chargeurs et des batteries de téléphones. Voici l’éclairage de Rachid Yazami, l’inventeur de la batterie lithium-ion.

L’inventeur franco-marocain Rachid Yazami jouit d’une renommée internationale après avoir remporté en 2014 le prestigieux Prix Drapper de l’Académie nationale de l’ingénierie à Washington (l’équivalent du Prix Nobel pour les ingénieurs). Une distinction qui lui avait valu une décoration royale du Ouissam du mérite intellectuel.

Ce natif de Fès, qui poursuit aujourd’hui ses recherches à Singapour, a révolutionné la recherche scientifique en matière de batteries lithium-ion. Le principe de son invention (en particulier sur l’anode graphite) a servi de base à la fabrication des batteries utilisées aujourd’hui par les géants de la construction automobile et de la téléphonie mobile.

Le360: des incidents parfois mortels, causés par des smartphones en charge, se sont multipliés ces derniers temps. Comment expliquer ce phénomène destructif lié à la recharge des batteries?

Rachid Yazami: je suis profondément bouleversé par la nouvelle du décès de la petite Hiba lié à l'explosion d'une batterie de smartphone lors de la charge. Je ne connais pas les circonstances précises de cet accident et j'attends d'avoir plus d'informations des autorités en charge de l'enquête et/ou de témoins fiables.

Les batteries au lithium peuvent s'enflammer ou exploser aussi bien lors de la charge que lors de leur utilisation pour alimenter un smartphone par exemple. Il semble que statiquement, la charge est plus risquée. Pourquoi cela arrive t-il? Généralement, un emballement thermique est causé soit par un défaut dans la batterie soit par un chargeur mal adapté.



Parmi les défauts reconnus dans la batterie, l'apparition d'un court-circuit interne est le plus redouté. Les électrodes plus (+) et moins (-) se mettent en contact électrique entre elles, ce qui crée un courant de décharge à l'intérieur de la batterie au lieu qu'il soit normalement à l'extérieur. Un tel court-circuit créé de la chaleur, fait fondre le séparateur entre le plus et le moins et déclenche l'emballement thermique, puis feu et explosion. La température des flammes peut dépasser les 1.000 degrés!



Sachant que le marché marocain est dominé par la contrebande et la contrefaçon, quelles solutions pour éviter que ce type d’incident ne se reproduise?

Pour réduire le risque des incidents thermiques, il est vivement conseillé de ne pas mettre le téléphone trop près de la personne lors de la charge de nuit. Il faut placer le téléphone dans un conteneur en métal ou en céramique et le couvrir afin d'éviter la projection de particules incandescentes en cas de prise de feu et d'explosion.

Quel rôle pour les pouvoirs publics?

Les autorités doivent interdire la vente de batteries de rechange et de chargeurs bon marché.



Dans quelle mesure la recherche scientifique intègre la dimension sécuritaire des batteries des téléphones portables?

Beaucoup de chercheurs travaillent sur l'amélioration de la sécurité des batteries, un sujet de très grande actualité surtout avec l'avènement imminent des voitures électriques. Pour ma part, j'ai récemment déposé un brevet sur une technologie permettant de prédire si une batterie est susceptible de prendre feu et ainsi pouvoir la neutraliser avant qu'un événement thermique ne se produise.