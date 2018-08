© Copyright : DR

Jospeh Barzilai, l’un des architectes de la profession comptable au Maroc, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Il était hospitalisé depuis quelques jours dans une clinique à Casablanca.

Très apprécié par ses pairs, tous ceux qui l’ont connu ou côtoyé de près voient en lui l’icône de l’expertise comptable au Maroc. "Nous venons de perdre l’un des grands architectes de la profession. Barzilai a fortement contribué au processus de mise en place de la normalisation comptable et des règles fiscales au Maroc", Affirme Abdelkader Boukhriss, ex-président de la commission fiscale à la CGEM, devenu depuis près de dix ans l’un des principaux associés du cabinet Barzilai.

Le cabinet, connu sous le nom de la Société Fiduciaire du Maroc (sis Avenue Allal Ben Abdallah à Casablanca) existe depuis 1929. Barzilai tenait à ce que la notoriété de son cabinet perdure dans le temps. "Dès qu’un associé sort du cabinet, il est immédiatement remplacé", note Boukhriss.

Barzilai a été de toutes les réformes post-Indépendance touchant la sphère comptable et fiscale. Il a conseillé de nombreux groupes marocains et étrangers. "Barzilai fut l’un des précurseurs et modèles de la profession. Tout le monde doit prendre exemple sur ses nombreuses qualités: prestations de qualité, sérieux, humilité, discrétion, etc. Il fait partie de ceux qui ont contribué à asseoir les bases de notre profession", souligne Abdou Diop, numéro un du cabinet Mazars. Joseph Barzilai, qui s’adonnait à la marche de façon presque quotidienne à la Corniche de Casablanca, s’est éteint à l’âge de 97 ans.