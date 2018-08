© Copyright : DR

Pas d’issue à l’horizon dans le bras de fer entre les pilotes et la direction de Royal Air Maroc (RAM). De nouveaux vols sont annulés ce lundi 13 août et plusieurs autres connaîtront des retards.

Décidément, la tension sociale au sein de la compagnie nationale n’est pas près de connaître une issue. Le feuilleton de tir à la corde entre les pilotes et la direction de RAM continue. Ce lundi, la direction a annoncé l’annulation de six vols et prévoit des retards pour d'autres.

Voici les vols annulés ce lundi 13 août

AT662 : Agadir-Paris

AT663 : Paris-Agadir

AT760 : Casablanca-Paris

AT761 : Paris-Casablanca

AT724 : Casablanca-Strasbourg

AT725 : Strasbourg-Casablanca