Une fois n’est pas coutume, l’encours des créances en souffrance du secteur bancaire s’est inscrit en baisse durant le mois de novembre dernier, selon les dernières données communiquées par Bank Al-Maghrib. Mais les impayés des ménages continuent de s’inscrire en hausse.

Au terme des onze premiers mois de 2017, l’encours de ces créances s’est établi à 63,5 milliards de dirhams, ce qui représente quelque 600 millions de dirhams récupérés entre octobre et novembre. Sur un rythme annuel, l’encours des créances en souffrance n’évolue que de 1,1%, soit à un rythme nettement moins élevé que celui de l’encours des crédits bancaires.

Toutefois, il y a lieu de souligner que les impayés des ménages continuent de s’inscrire en hausse, au moment où une accalmie est enregistrée au niveau des entreprises. D’après les statistiques monétaires de la Banque centrale, l’encours des créances en souffrance sur les ménages enregistre une hausse de 9,6% alors que celui sur les sociétés non financières est en baisse de 1,2%.

Ce dernier affiche en effet une hausse de 4,8% à fin novembre 2017 comparativement à fin novembre 2016, pour s’établir à 834,1 milliards de dirhams. Cette performance est principalement tirée par les crédits à l’équipement dont l’encours a augmenté de 14,6% d’une année à l’autre.

On notera également que désormais, l’encours des crédits aux promoteurs immobiliers (+5,8%) croît plus rapidement que celui des crédits à l’habitat (+3,9%), une situation que n’avait plus connue le marché depuis plusieurs mois.