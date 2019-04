Sofac est détenue à 60% par CIH Bank et 40% par Barid Al Maghrib

Sofac vient d’avoir le feu vert des autorités pour la création d’une nouvelle filiale. Les détails.

Sofac vient d’avoir le feu vert du gouvernement pour le lancement d’une nouvelle structure.

La nouvelle filiale, selon une décision signée par Saâd-Eddine El Othmani et Mohamed Benchaâboun, portera le nom de «Sofac Structured Finance».

Selon cette décision, datée du 10 avril et publiée au bulletin officiel du 18, cette nouvelle filiale, sous forme de société en participation avec Conseil d’administration, démarrera avec un capital social de 2 millions de dirhams.

Dès cette année, elle émettra des crédits de l’ordre de 400 millions de dirhams par an pour atteindre un volume de 1,4 milliard de dirhams à fin 2023.

Dès 2019 également, «Sofac Structured Finance» table sur des recettes de l’ordre de 2,1 millions de dirhams avec des perspectives de 4,7 millions de dirhams en 2023.

Quant au résultat net, il devrait passer de 59.000 dirhams en 2019 à 2 millions en 2023.

Avec cette nouvelle structure, Sofac compte diversifier ses activités et ne plus dépendre que des crédits à la consommation et surtout des LOA.