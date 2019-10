De g à d: Bernard Muselet (nouveau président du directoire), Baldoméro Valverde (président sortant) et Ismail Fassi Fihri (président du conseil de surveillance)

Bernard Muselet est le nouveau président du directoire de Crédit du Maroc, à compter du 1er octobre. Il succède à Baldoméro Valverde, qui a fait valoir son droit à une retraite. Bernard Muselet est promu également SCO (Senior Country Officer) groupe Crédit Agricole S.A. pour le Maroc.

Le 26 septembre dernier, plusieurs personnalités, chefs d’entreprises, clients et institutionnels sont venus saluer, lors d’une cérémonie dédiée, Baldoméro Valverde, président sortant du directoire du Crédit du Maroc.

Baldoméro Valverde, après un mandat qui aura duré six années et demi, a pu transformer le Crédit du Maroc qui a enregistré pour la première fois de son histoire, un résultat 2018 qui a franchi le cap des 500 millions de dirhams, souligne la banque dans un communiqué.

Valverde a lancé dès son arrivée un grand chantier de transformations, visant à améliorer la satisfaction et l’expérience client, et dont les ambitions se sont traduites dans le cadre d’un projet d’entreprise baptisé à l’époque CAP2018, avant de devenir CAP2020. Une feuille de route claire avec des axes stratégiques: efficacité commerciale, efficacité opérationnelle, excellence des ressources humaines et adaptation de la gouvernance.

Sous son mandat, plusieurs réalisations ont eu lieu et ont touché l’ensemble des métiers de la banque: bancassurance, banque privée, activité participative «Arreda», services aux entreprises, commerce international, innovation et enfin les Arènes, un nouveau siège pour de nouvelles ambitions. Après plusieurs mois de conception créative et de préparation, ce beau projet d’avenir se concrétise sous son mandat.

Bernard Muselet a débuté sa carrière dans l’affacturage en France, chez Natexis Factorem dans les Antilles et en Guyane françaises, avant de prendre la direction générale de VR Factorem en Allemagne.

En 2002, il devient membre du comité de direction de Natixis Factor puis directeur du développement. Il rejoint le Groupe Crédit Agricole en 2008, en tant que directeur général adjoint d’Eurofactor en charge du développement France.

Il est ensuite successivement nommé en 2010 directeur général adjoint de Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) en charge du développement France du factoring et du leasing, puis en 2013 directeur général adjoint de CAL&F en charge du développement des deux métiers sur la France et l’International. En 2015, il intègre la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine en qualité de directeur général adjoint.

Agé de 52 ans, Bernard Muselet est diplômé de SKEMA Business School.