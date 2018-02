© Copyright : DR

Kiosque360. Malgré le repli de sa marge nette, le Crédit du Maroc est sur une bonne dynamique, au vu de ses résultats financiers au titre de l'année 2017. Des résultats dévoilés, le 20 février, par la banque. Les détails.

Le Crédit du Maroc a révélé ses résultats financiers au titre de l'année 2017 et confirme la résilience de ses comptes, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 février. Dans le détail, le produit net bancaire est ressorti en légère amélioration avec +0,9% -atteignant ainsi les 2,18 milliards de dirhams-, et le résultat de marché est en hausse de 8,2% pour approcher, à fin 2017, les 176,9 millions de dirhams, suite à l’amélioration portée par la bonne tenue des activités de trading et de placement. Néanmoins, on note un repli de sa marge nette, qui s’est retractée de 1,5% (soit 1,71 milliard de dirhams).

Autres enseignements apportés par ces résultats: les métiers spécialisés ont affiché un produit net bancaire de 137,6 millions de dirhams par rapport à fin 2016 (soit +16,6%), le produit net bancaire leasing et factoring est en hausse de 19,7% et le Crédit du Maroc Assurance a vu son produit net bancaire grimper de 11,8%, en raison de la bonne performance sur la prévoyance et l’épargne, souligne le quotidien.

Du côté du Crédit du Maroc Capital, le produit net bancaire a crû de 48,8% hors effet exceptionnel sur les comptes du Crédit du Maroc Capital lié à la démutualisation de la Bourse de Casablanca en 2016, explique le journal qui précise que les créances en souffrance ont fléchi de 3,1% (3,97 milliards de dirhams), au moment où les encours crédits se sont consolidés de 6,2%. Le Groupe bancaire a également amélioré sa collecte, atteignant à fin 2017 les 48,65 milliards de dirhams, soit une progression de 5,6% par rapport à l’exercice passé.