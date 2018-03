© Copyright : DR

Kiosque360. Le Collectif des crèches rencontrera les organismes de tutelle du préscolaire afin d’engager les discussions pour l’assainissement et l’organisation du secteur. Détails.

Le secteur de l’enseignement préscolaire privé s’organise: création d’une association et mise en place d’un référentiel de certification. Objectif: garantir un enseignement préscolaire de qualité, assainir le secteur qui connaît d’importantes disparités, enfin et surtout aider les familles, souvent perdues, à trouver un établissement de qualité. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes de La Vie Eco, daté du 2 mars.



Ainsi, l’Association marocaine des crèches privées –qui ne regroupe pas l’ensemble de la profession– tiendra courant mars une réunion avec les départements ministériels concernés. À l’ordre du jour, la présentation officielle du nouveau référentiel de normalisation ainsi que la discussion de certains points relatifs aux crèches: la réglementation, la régulation de la concurrence ainsi que la politique des prix. Tous ces aspects devraient permettre d’assainir le secteur qui compte aujourd’hui une offre premium et des crèches de quartiers qui ne répondent pas aux normes de qualité requises.



Il importe de souligner que les crèches sont actuellement sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des sports. Cette situation étrange par le fait que l’activité de ces établissements se limitait à un service de garderie des enfants en bas âge et ne concernait pas du tout l’apprentissage. Aujourd’hui, nous sommes loin de ce schéma puisque les crèches prennent les enfants jusqu’à l’âge de cinq ans et assurent l’enseignement préscolaire. Ce qui implique un encadrement qualifié en vue de dispenser l’apprentissage adéquat.